マッハGOGOGO・科学忍者隊ガッチャマン・北斗の拳・魁!!男塾・SLAM DUNK・地獄先生ぬ～べ～・妖怪ウォッチ等、数多くのアニメ作品をお茶の間に届け続けた日本アニメーター界のレジェンドである故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品が舞台化される。

STORY

かつて、村や町を荒らし、大暴れしていた鬼神と天ノ邪鬼という鬼がいた。

二匹はある日、四天王に調伏（ちょうふく）され、鬼神は水晶の洞窟に、そして天ノ邪鬼は、四つに分けてそれぞれ封印されてしまう。それから長き時が流れ過ぎ、そして現代。

不意に天邪鬼の封印が解け、1300年ぶりに天ノ邪鬼が目を覚ます。

しかし…「あれ？俺、誰だっけ？」

その記憶は完全に失われていた。

そこに突然現れる謎の僧侶や、何故か自分を責める「輩（やから）」と呼ばれる小鬼たち。さらには山に迷い込んだ人間達まで巻き込んで、物語は動き出す。



過去と今と未来。そしてそれを繋ぐ想いの物語。