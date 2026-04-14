WITHYOU第18回公演 舞台「天ノ邪鬼」（日本アニメーター界のレジェンド故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品）公演決定‼
日本アニメーター界のレジェンドである故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品が舞台化される。
マッハGOGOGO・科学忍者隊ガッチャマン・北斗の拳・魁!!男塾・SLAM DUNK・地獄先生ぬ～べ～・妖怪ウォッチ等、数多くのアニメ作品をお茶の間に届け続けた日本アニメーター界のレジェンドである故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品が舞台化される。
かつて、村や町を荒らし、大暴れしていた鬼神と天ノ邪鬼という鬼がいた。
二匹はある日、四天王に調伏（ちょうふく）され、鬼神は水晶の洞窟に、そして天ノ邪鬼は、四つに分けてそれぞれ封印されてしまう。それから長き時が流れ過ぎ、そして現代。
不意に天邪鬼の封印が解け、1300年ぶりに天ノ邪鬼が目を覚ます。
しかし…「あれ？俺、誰だっけ？」
その記憶は完全に失われていた。
そこに突然現れる謎の僧侶や、何故か自分を責める「輩（やから）」と呼ばれる小鬼たち。さらには山に迷い込んだ人間達まで巻き込んで、物語は動き出す。
過去と今と未来。そしてそれを繋ぐ想いの物語。
本作は2026年6月24日(水)から東京・六行会ホールで上演される。
詳細はWITHYOUホームページ・SNSで。
https://withyou-e.com/
https://x.com/VerWithyou18739
（文：WITHYOU 監修：エントレ編集部）
WITHYOU第18回公演 舞台『天ノ邪鬼』
【脚本・演出】浅野泰徳
【出演】阿部快征/山沖勇輝/込山榛香/浜浦彩乃/倉持聖菜/きたつとむ/白山力丸/
浅倉一男/髙木裕平/永澤菜教/牧野美千子/柴田時江/タイソン大屋/治平武広/
コウガシノブ/福地教光/船戸慎士/奥野裕介 等
【スタッフ】
原作：須田正己/脚本・演出：浅野泰徳 /舞台美術：根来美咲/照明：小坂章人/音響：葦田屋朧/音響効果：内田智太/
舞台監督：笹浦暢大/演出助手：伊藤重弥/殺陣師：川渕かおり/楽曲提供：元道俊哉/制作：イチロー/
衣装：真野真由美/衣装進行：中野絢子/ヘアメイク：ビューティ★佐口/ヘアメイクアシスタント：すずきあい/
ビジュアル撮影：山下雄基/動画撮影・編集：寺田大輔/宣伝美術：キタロー/キャスティング協力：木村泰香/
プロデューサー：奥野裕介
〒140-0001 東京都品川区北品川２丁目３２－３
公式サイト
https://withyou-e.com/
公式X
https://x.com/VerWithyou18739
タイムテーブル
2026年6月
24日(水) 19:00
25日(木) 14:00 / 19:00
26日(金) 19:00
27日(土) 13:00 / 18:00
28日(日) ★11:00 / 16:00
＊60分前受付開始・45分前開場予定、★配信開始
チケット料金
・B席：6,600円
・A席：7,700円（D～E列＋非売品2Lランダムブロマイド付き）
・S席：8,800円（A～C列＋非売品2Lランダムブロマイド付き）
・配信チケット：4,000円（一週間アーカイブ付き）
配信情報は順次SNSにて公開
チケットを探す
【先行発売イープラス】2026年4月15日19時～5月31日（座席指定可）
URL：https://eplus.jp/sf/detail/4511750001-P0030001
【一般予約こりっち】2026年4月27日～公演日前日23:59まで（座席指定不可）
URL：https://stage.corich.jp/stage/450876
主催・お問い合わせ
株式会社WITHYOUエンタープライズ メールで問い合わせ