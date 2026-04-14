元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が6日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【開幕】今年の巨人はいい? 悪い? ヤクルト好調の要因は!?」に出演。池山隆寛新監督率いるヤクルトに抱く印象を語った。池山隆寛監督○「非常にいい状態で試合をしてる」現在快進撃を見せるヤクルトについて、江川氏は「投手力もそんな強くはないかなと思ってて、バッティングも村上さん抜けたので軸がいないなと思ってて」と