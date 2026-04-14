■本当に「普段通り」でいいのか「普段通りの給油を」。3月中旬、経済産業省はメディアや政府広報を通じて、こう呼びかけた。3月19日出荷分からガソリン価格を引き下げるために補助金を出すほか、備蓄原油の放出で、1リットル＝170円にするので、心配しないでほしい、というわけだ。写真＝共同通信社中東情勢悪化への対応を議論する関係閣僚会議で発言する高市首相（右）＝2026年4月10日午前、首相官邸 - 写真＝共同通信社イランが