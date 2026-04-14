結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。義母はとても正直な人。めいさんが「遅くなるから泊まっていったら？」と誘うと、義母は「朝は起きたいときに起きてダラダラしたいから」という理由で断ってきました。そう言われたら納得するしかありません。その素直さはぜひ真似したいものですが……？第11話断り方が強い【