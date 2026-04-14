ラーメンを題材にKV（キービジュアル）が完成 ©CHEF-1グランプリ2026 料理人No.1を決める「CHEF-1グランプリ2026」。テーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。このたび番組のKV（キービジュアル）が発表された。KVは決勝サバイバルラウンドのテーマである「ラーメンの新・定番を作れ！」に着目しており、ビジュアルに採用されたのは、日本の国民食といっても過言ではないラӦ