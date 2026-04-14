アルビレックス新潟レディースは、ミッドフィルダーの川村優理選手が2025/26シーズンをもって現役を引退すると発表しました。 川村選手は新潟県出身の36歳。中学1年でアルビレックス新潟レディースに入団。ジェフユナイテッド市原・千葉レディースやベガルタ仙台レディースに在籍した後、再びアルビレックス新潟レディースでプレーしています。日本女子代表としても活躍し、