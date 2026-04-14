【モデルプレス＝2026/04/14】元乃木坂46の堀未央奈が4月13日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「透明感すごすぎる」白キャミワンピ姿で圧巻オーラ◆堀未央奈、キャミワンピ姿披露堀は「取材日」「＃ディープリベンジ」とつづり、自身が主演を務め、読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで4月9日深夜より順次放送スタートした4月期新ドラマ「