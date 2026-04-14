堀未央奈、白キャミワンピ姿で圧巻オーラ「美しすぎて眩しい」「透明感すごすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】元乃木坂46の堀未央奈が4月13日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「透明感すごすぎる」白キャミワンピ姿で圧巻オーラ
堀は「取材日」「＃ディープリベンジ」とつづり、自身が主演を務め、読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで4月9日深夜より順次放送スタートした4月期新ドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」の取材があったことを報告。白いキャミソールワンピース姿で美しいデコルテやスラリとした肩のラインが際立つスタイルを披露した。
この投稿には「美しすぎて眩しい」「透明感すごすぎる」「圧巻の華やかワンピ」「女神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「透明感すごすぎる」白キャミワンピ姿で圧巻オーラ
◆堀未央奈、キャミワンピ姿披露
堀は「取材日」「＃ディープリベンジ」とつづり、自身が主演を務め、読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで4月9日深夜より順次放送スタートした4月期新ドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」の取材があったことを報告。白いキャミソールワンピース姿で美しいデコルテやスラリとした肩のラインが際立つスタイルを披露した。
◆堀未央奈の投稿が話題
この投稿には「美しすぎて眩しい」「透明感すごすぎる」「圧巻の華やかワンピ」「女神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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