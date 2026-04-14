旬を迎える春キャベツだけで5分で作るおひたしレシピをご紹介します。加熱することでかさが減り、ふわふわの春キャベツらしい食感を思う存分楽しめます。 ▼ レンジ加熱して調味料であえるだけ 1.せん切りにしたキャベツをレンジ加熱して、水けを絞ります。 2.ごま、かつお節、しょうゆなどであえれば、あっという間にできあがり。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「レ