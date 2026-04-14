見た目がそっくりの一卵性双生児の女の子、るいちゃんとかいちゃん。ふたりの名前をわざと間違えて呼んでみたときの反応を捉えた動画が、TikTokで138万回再生、5万いいねを集めました。優しい訂正の仕方に、「話し方が可愛いんよ♡」「手を添えてるのすごい」と反響が寄せられています。【動画】そっくりな双子姉妹、名前を間違えて呼んでみたら…ベンチに座ってジュースを飲んでいる2歳のるいちゃん（姉）とかいちゃん（妹）