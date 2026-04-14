見た目がそっくりの一卵性双生児の女の子、るいちゃんとかいちゃん。ふたりの名前をわざと間違えて呼んでみたときの反応を捉えた動画が、TikTokで138万回再生、5万いいねを集めました。優しい訂正の仕方に、「話し方が可愛いんよ♡」「手を添えてるのすごい」と反響が寄せられています。



【動画】そっくりな双子姉妹、名前を間違えて呼んでみたら…

ベンチに座ってジュースを飲んでいる2歳のるいちゃん（姉）とかいちゃん（妹）。おそろいのニット帽や靴、色違いの洋服で見た目はそっくり。ママが動画を撮影しながら、ばぁばがふたりの名前をわざと反対に呼んでみることに。



「るいちゃんっ」とかいちゃんの頬を触りながら優しく声をかけるばぁば。繰り返し呼んでも反応を示さないかいちゃんでしたが、途中でるいちゃんが「るいちゃん、ここ」、と自分を指さします。



ばぁばは思わず笑ってしまいながらも、今度はるいちゃんに「かいちゃん、かいちゃん！」とそっとひざに触れながら呼びかけてみました。すると、かいちゃんの肩にそっと触れながら、「かいちゃん、ここ」とばぁばに伝えるるいちゃん。



かいちゃんも「るいちゃん、ここ」と教えてくれました。そんなふたりの様子に、ママは「しつこく間違えても、ちゃんと教えてくれるのが可愛くて♡」とコメントを添えました。



現在は4歳に成長したふたり。ママ（@r.k.aaa19.03）に話を聞きました。ちなみにママは、ふたりを見間違えたことはないとのこと…！



ーー周囲やお友達から名前を間違われたときのふたりの反応は？



「ちょっと照れながら、『こっちはかいちゃんだよ、るいちゃんだよ』と教えてくれています」



ーーママから見た、るいちゃん・かいちゃんの性格を教えてください。



「るいは、『ザ・姉』って感じで、少しわがままで気が強いです。かいはそれにいつも一生懸命ついていく、『ザ・妹』って感じで我慢をよくしていますね。るいは『絶対これ！』っていうものがありますが、かいはどちらかというと執着はあまりなく、余った方を選ぶとか、周りに合わせる感じです（笑）」



ーーふたりで過ごしているときの関わり方はいかがですか？



「ふたりでの会話がだいぶ成り立ってきて面白いです。私が叱る時に使う言葉や行動を真似て相方に叱ったり、注意したり（？）していて…！皆よく言う“小さいお母さん”って感じですね。



ごっこ遊びが好きで、先生と生徒、ママと子ども、など役割を上手に分担してずっと遊んでいるので、毎日楽しそうです。夢中になるとふたりの世界に入ってしまい、母の言葉が届きません（笑）



あとは、どちらかを『可愛いねー！』など褒めると、相方が拗ねることもあります。『わたしは…？』と（笑）」



動画には、150件を超えるコメントが寄せられています。



「『ちがう！！』とかじゃなくて『るいちゃんここ…』なのが愛おしい」

「るいちゃん、自分は指さしてかいちゃんのことは手を添えて教えてあげられるのすごい！」

「幼いのにちゃんと、どっちが自分の名前か把握出来てるところが素敵！ 話し方が可愛いんよ」

「平和すぎて幸せ〜♡」



TikTok（@r.k.aaa19.03）では、仲良し双子のるいちゃん、かいちゃんの楽しい日常や愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）