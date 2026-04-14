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アジア株上値重いサウジが新たなリスク警告、米にホルムズ海峡封鎖解除要請 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 25751.81（+90.96+0.35%） 中国上海総合指数 4010.45（+21.89+0.55%） 台湾加権指数 36267.01（+809.72+2.28%） 韓国総合株価指数 6004.72（+196.10+3.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8980.60（+54.56+0.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76847.57（休場） アジア株