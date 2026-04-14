鍵山が休養、坂本が引退…変化の波がフィギュア界に日本のフィギュアスケート界を襲う“世代交代”の波に、ファンが早くも注目している。五輪2大会連続で男子シングルの銀メダルに輝いた鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）が13日、自身のSNSで2026−27シーズンの休養を発表。ただシニアデビューを控える17歳には世界王者がそろっており「新たなフェーズ」「かなりの有望株」と期待の声が並んだ。鍵山は13日、自身のインス