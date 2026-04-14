Coupa、三井住友カード、ビザ・ワールドワイド・ジャパンは4月14日、決済ソリューション「Coupa Virtual Card」を日本国内で展開することを発表した。○B2B決済のデジタル化で協業本取り組みは、Visaグループが提供する「Visa Virtual Card Solution」を技術基盤とし、三井住友カードがクレジットカード発行業務を、CoupaがAIの力で企業の支出を最適化する自律型支出管理の最先端プラットフォームを提供することで実現した。本取り