タレントの蒼井そらさんが2026年4月13日にXを更新し、子どもの「いじめ」について疑問を明かした。他人の家庭の事は気にしないで！」発端となったのは、11日放送の「30時間限界突破フェス」（ABEMA）内のコーナー「愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森」に出演した蒼井さんが、タレントの山本裕典さんとかつて関係を持ったことを暴露したこと。蒼井さんは現在、小学生の双子を育てていることから、一部ネット上で「子どもが