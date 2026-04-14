消防によりますと、きょう午後０時半ごろ山形県南陽市漆山の一般住宅で火災がありました。 【画像】激しい炎にのみ込まれる建物…懸命の消火活動（画像14枚） 「住宅が燃えています」などと目撃した人から１１９番通報があったということです。 現場では複数の建物が燃えているとみられ、現在、消火活動が行われています。今のところケガ人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。 空を覆う黒煙（画像） 吹き出す炎（