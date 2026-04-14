消防によりますと、きょう午後０時半ごろ山形県南陽市漆山で「住宅が燃えています」などと目撃した人から１１９番通報がありました。 【画像】勢いよく立ちのぼる黒煙 すでに消防が現場に到着し、消火活動を始めています。 燃えているのは一般住宅で、今のところケガ人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。 近所の人によりますと、現場付近では黒煙が上がっているのが確認できるということです。 ■勢いよく立ちの