14日(火)の新潟県内は、たっぷりの日差しと南から暖かい空気が流れこむ影響で各地で気温が上がっています。 阿賀町津川では14日(火)午後0時51分に最高気温が25℃に達し、新潟県内では今シーズン初めての『夏日』になりました。また、14日(火)午後1時現在、湯沢町で22.3℃、関川村下関で22.2℃を観測するなど、所々で汗ばむ陽気になっています。 このあともさらに気温が上昇し、内陸や山沿いを中心に季節先取りの暖