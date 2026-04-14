作家という無限の暗闇を抱えた存在についての小説である。山白朝子の最新短篇集『スコッパーの女』（KADOKAWA）の刊行を、私は心待ちにしていた。『怪と幽』に掲載された短篇を五つ集めた作品集で、分類すればホラーということになるのだろうか。山白朝子は他の筆名があると囁かれる、希代の奇譚作家だ。『週刊ファイト』編集長だった故・井上義啓に倣っていえば、正体は「底が丸見えの底なし沼」であり、山白朝子の小説には、