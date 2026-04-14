トヨタ「プリウス」最安グレードの内容とはトヨタが販売するハイブリッド車の代名詞として、世界的に知られるモデルが「プリウス」です。その幅広いラインナップのなかで、最も手頃なエントリーグレードとして用意されている「X」とは、どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「プリウス X」です！（30枚以上）プリウスは1997年に世界初の量産型ハイブリッドカーとして誕