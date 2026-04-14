アイロボットジャパンは4月14日、2026年2月末に発売した世界最小クラスのロボット掃除機「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」（49,800円）の販売状況を公表した。発売から1か月となる3月単月のロボット掃除機カテゴリにおけるシェアは数量で23％超、金額でも19％超を獲得しいずれも首位となり、販売計画比で2倍以上を達成した。アイロボットジャパンが発売した「Roomba Mini」シリーズRoomba Mini