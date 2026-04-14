KKT杯バンテリンレディスオープンは17日、熊本県の熊本空港カントリークラブで開催される。同大会は、5年連続でツアー初優勝者誕生となっている。2021年大会は山下美夢有、22年大会は植竹希望、23年大会は岩井明愛、24年大会は竹田麗央、昨年大会は佐久間朱莉が優勝。今年もツアー初優勝者誕生となれば6年連続となるわけだが、その可能性がある未勝利3選手、藤本愛菜、吉田鈴、小林光希を紹介する。 ■