大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の会場・夢洲（大阪市此花区）では、4月13日にパビリオンの解体・撤去期限を迎えた。同日、報道陣に解体が進む跡地のようすが公開された。開幕から1年、解体作業が進む大阪・関西万博会場 夢洲〈2026年4月13日 15時55分撮影 大阪市此花区〉日本国際博覧会協会によると、国内外のパビリオン計59館のうち解体を終えたのは、海外パビリオン30館と国内パビリオン11館。トル