女性アイドルグループ「ラストシーン」が12日、Xを通じ、メンバーの波音しほさんが「重大な契約違反」により、同日をもってグループを脱退したと発表しました。【映像】「ラストシーン」の公式Xグループは、「この度、所属メンバーの波音しほにおきまして、重大な契約違反がありましたため、本日2026年4月12日付でグループを脱退させていただきます」と報告。違反内容は明かしていません。ファンや関係者への謝罪も記し、今