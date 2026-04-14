4月も中旬に差し掛かり、徐々に新生活にも慣れてきた、という人も多いことでしょう。ランチタイム、お気に入りのスイーツを持ち寄って談笑を交わせば、新しい仲間たちとの距離もぐっと縮まるかもしれませんね。2026年4月の新作5品まとめ(4月14日発売予定)本記事では、ファミリーマートで4月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ沖縄県産黒糖使用の4