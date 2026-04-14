チャンネル登録者数14万超のカップルYouTuber「りゅうさきチャンネル」が、2026年4月12日にインスタグラムを更新。婚約したことを発表した。「さきちゃんも、りゅうきくんがいいよ」「りゅうさきチャンネル」は、りゅうきさん（24）、さきさん（24）のカップルで、20年5月に交際をスタートした。26年4月12日のインスタグラムでは、3月22日に婚約したことを発表。バラの花束を手にしたさきさんの頬に、りゅうきさんがキスしたり、さ