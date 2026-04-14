北朝鮮で、金正恩総書記に対する個人崇拝が一段と強化されている。2月に行われた朝鮮労働党第9回大会以降、祖父の金日成主席、父の金正日総書記の権威に依拠してきた旧来の統治スタイルからの脱却を加速し、自らを「現代の唯一の指導者」として前面に押し出す動きが鮮明になっているもようだ。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によると、各地の機関や企業所、人民班では最近、「金正恩思想」とその指導業績を集中的に学習させる思想教