「211系大月夜行(新宿経由)｣が5月に運転JR東日本は、2026年5月10日（日）に中央本線で乗車体験イベント「211系大月夜行(新宿経由)｣を開催します。【画像】これが「211系大月夜行(新宿経由)｣の運行時刻ですこのイベントでは、中央本線の高尾以西で運行されている211系が終電後、国分寺駅から新宿駅を経由して大月駅まで走ります。通常の旅客列車で入らない副本線にも入線する予定です。使用車両は211系の6両編成（1000番台も