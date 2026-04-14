アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにし、イラン軍の艦船が近づけば「即座に排除する」と警告しました。

トランプ大統領

「イランが核兵器を保有することはない。我々は多くの点で合意したが、イランはその点には合意しなかった。だが彼らは合意するだろう。ほぼ間違いない、いや確信している」

トランプ大統領は13日にイラン側から連絡があったとした上で、「彼らは合意をまとめたがっている」と主張しました。一方、トランプ氏は日本時間の13日午後11時からアメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと述べました。また、SNSで、「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば、即座に排除する」と警告しました。

ロイター通信によりますと、アメリカ軍が13日、船員に出した通達の中で、封鎖はホルムズ海峡の東のオマーン湾とアラビア海で行われ、許可なく封鎖区域に出入りする船舶について、進路変更や拿捕（だほ）の対象になると警告したということです。

一方で、「イラン以外の港の出入りを妨げるものではない」としていますが、航行の安全がどこまで確保されるかは不透明な状況です。

イランの中央軍司令部報道官は「違法であり、海賊行為だ」と非難しています。