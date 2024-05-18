白武佳久氏は後楽園ラスト試合に登板、“カウント4-2”から一発を食らった前代未聞の一発を浴びた。現役時代に広島、ロッテで活躍した右腕の白武佳久氏（現・広島スカウト統括部長）は、巨人本拠地だった後楽園球場での最後のセ・リーグ公式戦勝利投手だ。広島時代の1987年10月18日の巨人戦に先発して、5回2/3を2失点で白星をつかんだ。だが、この日はまさかの事態にも見舞われた。4ボール2ストライクで四球のはずがカウント間違