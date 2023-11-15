大野豊氏は広島で計4年、2004＆2008年五輪でコーチを務めた広島OB会長で野球評論家の大野豊氏は1998年の現役引退後、4度ユニホームを着た。1999年の達川カープ、2004年アテネ五輪、2008年北京五輪、2010年から2012年までは野村カープで投手コーチを務めた。だが、満足いく仕事はできなかったという。「指導者の難しさを感じましたね」。現役時代は自分の選択に悔いはなかったが、コーチ時代については「もうちょっとしっかりやれ