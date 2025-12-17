ソフトバンク・柳田悠岐 (C) Kyodo News BASEBALL KING

達川光男氏が柳田悠岐の苦悩を明かす 「泣き言は言わないんですが」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 16日の番組で、達川光男氏がソフトバンク・柳田悠岐の本音を激白した
  • 4月にケガをしてから3カ月ほどすると「もうちょっとヤバいっすよ」と電話
  • 「大概ね、泣き言は言わないんですが」と柳田の苦悩を明かした
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  2. 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  3. 3. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  4. 4. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  5. 5. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  6. 6. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  7. 7. サウナ火災 非常ボタン押したか
  8. 8. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  9. 9. サウナで死亡 閉じ込められたか
  10. 10. サウナの非常用ボタン押した形跡
  1. 11. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  2. 12. さおりんが結婚 ライブで生報告
  3. 13. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  4. 14. 資さんうどん PayPay支払い終了
  5. 15. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
  6. 16. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  7. 17. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  8. 18. 粗品の酷評に戦慄「僕なら号泣」
  9. 19. つり目投稿 駐日芬大使館が声明
  10. 20. 有毒フグ肝臓3パック販売 兵庫
  1. 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  2. 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  3. 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  4. 4. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  5. 5. サウナ火災 非常ボタン押したか
  6. 6. サウナで死亡 閉じ込められたか
  7. 7. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  8. 8. サウナの非常用ボタン押した形跡
  9. 9. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  10. 10. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  1. 11. つり目投稿 駐日芬大使館が声明
  2. 12. 有毒フグ肝臓3パック販売 兵庫
  3. 13. サウナ死亡「ドアノブ」は特殊か
  4. 14. 精神年齢が高い人の見抜き方
  5. 15. 同僚に銃口向けたか「悪ふざけ」
  6. 16. 事故のサウナ 有名タレント監修
  7. 17. 大根カットしてぎょっ…助言殺到
  8. 18. 千葉大「声かけ事案」が増加か
  9. 19. 北斗晶 2年前に年賀状じまい
  10. 20. カンボジア南部 日本人16人拘束
  1. 1. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  2. 2. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
  3. 3. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
  4. 4. 小川晶氏の選挙戦「厳しい」見解
  5. 5. 高市首相 自らの答弁は撤回せず
  6. 6. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
  7. 7. 議論が紛糾 3度の「音声オフ」
  8. 8. 小川晶前市長 出直し立候補へ
  9. 9. デリヘル「本番トラブル」に反響
  10. 10. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
  1. 11. 「給料出てるのか」玉川氏が反応
  2. 12. ガザ復興支援の「民軍調整センター」に文民を派遣へ…茂木外相「中東の平和と安定に向け役割果たしたい」
  3. 13. 衆院定数削減、今国会での成立断念…高市首相と会談の維新・吉村代表「通常国会で必ず実現の方向性で合意」
  4. 14. 意外と身近「化学物質」のハナシ
  5. 15. 18.3兆円の補正予算が成立　経済対策、コロナ後最大
  6. 16. 補正予算、参議院本会議で可決・成立　定数削減法案の行方は【中継】
  7. 17. 中国軍機レーダー照射問題、小泉防衛相が英国防相らと近く電話会談へ…「国際社会の理解得る努力も職責」
  8. 18. 佐渡金山の保全状況報告書をユネスコに提出
  9. 19. Cook4meで叶える健康的な食卓
  10. 20. 「女性に下駄を履かせる制度」高須幹弥氏がクオータ制導入の議論に投じた一石
  1. 1. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  2. 2. 売春宿で働く女性の壮絶な人生
  3. 3. 死亡の米映画監督は「悪い人物」
  4. 4. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
  5. 5. VW ドイツ国内工場の閉鎖決定
  6. 6. ダルは「本物のパパ」韓報道絶賛
  7. 7. 日本の国会議員30人近くが訪台へ
  8. 8. ベトナムの産業構造再編と報道
  9. 9. 韓国 嫌中デモの数が10倍超に
  10. 10. 大みそかのLAでテロ計画か 逮捕
  1. 11. 日中関係悪化で中国人がロシアへ、「どん引きした」との感想が話題―シンガポールメディア
  2. 12. ポーランド新型潜水艦 韓国痛恨
  3. 13. 「ズートピア2」中国で大ヒット
  4. 14. 韓国大統領「抜け毛は生存問題」
  5. 15. 米軍 過去に模擬核爆弾を隠蔽か
  6. 16. トランプ氏がBBCを提訴 1.5兆円
  7. 17. 独 インフレ地獄抜け出せない
  8. 18. 大量破壊兵器 フェンタニル指定
  9. 19. 国連会合 高市首相の答弁に批判
  10. 20. ルーブル美術館の職員ストライキ
  1. 1. 焼肉行きたい 空気が凍った一言
  2. 2. 日本企業が「脱中国」依存弱める
  3. 3. 天下一品「閉店ラッシュ」の真相
  4. 4. 生活費ではない「車」は贈与か
  5. 5. 年末年始の新幹線 予約過去最高
  6. 6. 人間洗濯機 介護現場で実用化へ
  7. 7. 計画停電実施に現実味? 背景は
  8. 8. ボーナス 額面と手取りに差は?
  9. 9. 任天堂株 100万円分投資で資産増
  10. 10. 台湾で入場制限 日本チェーン店
  1. 11. 三菱UFJ新社長に半沢氏発表　頭取に大沢氏、来年4月就任
  2. 12. 日本の年金制度「恵まれている」
  3. 13. 中部空港にギネス記録持ち貨物機
  4. 14. 鶏卵の全国平均小売価格 308円
  5. 15. 25年産米、卸値初の下落　11月、前年比は依然5割高
  6. 16. 不動産登記に「国籍」提供義務
  7. 17. 広島空港 大連&北京便が運休に
  8. 18. 鶏卵1パック 最高値の308円に
  9. 19. 高市首相が言う「強い経済」とは
  10. 20. 冬のボーナス 50代の使い道は
  1. 1. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  2. 2. 「2本だけ指ぬき」手袋の快適さ
  3. 3. 米Apple 新たなAIクラスター機能
  4. 4. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
  5. 5. 既存の2D半導体から大幅な性能向上が期待できる「3Dチップ」の製造に成功
  6. 6. 楽天24エクスプレス 18日開始
  7. 7. ルンバの「iRobot」が破産申請
  8. 8. 「殺す」Uber Eats配達員を脅迫?
  9. 9. Francfranc 売れ筋ランキング1位
  10. 10. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  1. 11. LINE誤送信 やりがち「NG行動」
  2. 12. アマゾンでau PAYによる支払いが利用可能に！本人確認が必要。最大10％還元や1000ポイントプレゼントなどのキャンペーンを実施
  3. 13. AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法
  4. 14. デジタルウォッチじゃなくて機械式の本格派。30周年記念！ 初代プレステが腕時計に
  5. 15. スマホも鍵も財布も、全部これ1本でOK。チタン合金のEDCストラップが気が利きすぎて困る
  6. 16. レバレジーズ、HR系SaaS「NALYSYS」の新プランを提供開始 - 月額5,000円から
  7. 17. レバレジーズが「NALYSYS」の中期プロダクト戦略を発表、一部サービスの名称変更も
  8. 18. iPhoneとPixel、2台持ちはアリ？ 3ヶ月使ったら、正解が見えました
  9. 19. iPhoneなどのiOSやAndroid向けアプリ「Google フォト」から充電中のみにバックアップするオプションがひっそりと消える！電池消費を抑えるための対策方法は？
  10. 20. Ankerのポタ電で「スマート蓄電」。家庭の省エネが加速するぞ
  1. 1. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  2. 2. BD運営を断罪「興行終了では」
  3. 3. BreakingDown 選手がくも膜下に
  4. 4. 井上尚弥の報酬に「途方もない」
  5. 5. 阪神 ご褒美のハワイV旅行に出発
  6. 6. ド軍の後払い金 1550億円超えへ
  7. 7. ベスト「FIFAベスト11」発表
  8. 8. 解説者 小園海斗の起用法に疑問
  9. 9. プロレス大賞 有田哲平が受賞
  10. 10. バド選手に「女優かとおもった」
  1. 11. 真美子さん誕生日…大谷チョビ髭
  2. 12. リバプール遠藤航に伊移籍が浮上
  3. 13. キャプテン翼モデル公式球導入へ
  4. 14. 宇津木妙子さん 元監督が粋な会
  5. 15. 阪神 史上最速でのリーグV達成
  6. 16. FIFA「ベストFIFA2025」を発表
  7. 17. 盟友招へい 阿部監督へ最終通告?
  8. 18. くも膜下出血もリング戻る 心配
  9. 19. 仙台大の最速159キロ右腕 米へ
  10. 20. WWE女子タッグ王座防衛に卑劣
  1. 1. さおりんが結婚 ライブで生報告
  2. 2. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
  3. 3. 粗品の酷評に戦慄「僕なら号泣」
  4. 4. デカ盛り撮影で連絡なし 店怒り
  5. 5. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
  6. 6. 前に出た国分「子どものため」
  7. 7. ミルクボーイ駒場孝に「異変」
  8. 8. 寺田心 意外な初恋の相手を告白
  9. 9. 佐久間氏語るAKBで1番凄い卒メン
  10. 10. 今永昇太 両親の職業を明かす
  1. 11. 「中二病が疼くリング」お詫び
  2. 12. 維新吉村氏「腹立って…」と怒り
  3. 13. 生田斗真が怖すぎ 国民震える
  4. 14. 卒業の鈴原 4年半ぶりにX投稿
  5. 15. 星野源 紅白のシステムに疑問か
  6. 16. 「せいかんたい」回答に大反響
  7. 17. 田久保氏を嘲笑「気分悪い」の声
  8. 18. クロちゃん 一番過酷だったロケ
  9. 19. 中国の本音「日本の投資欲しい」
  10. 20. ひろゆき氏 経済格差是正方法
  1. 1. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
  2. 2. 2千人超が並んだスニーカー抽選
  3. 3. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
  4. 4. DAISOより100円安い セリア凄い
  5. 5. ZARAの大本命コートを紹介
  6. 6. 関係壊れたら現れる 5つのサイン
  7. 7. 40代 似合う服と似合わない服
  8. 8. 白アイテムの中から使える1着
  9. 9. しまむら「赤ニット」でXmas支度
  10. 10. 「ハリポタ」のキャンディが登場
  1. 11. SHIRORU 新作4アイテムお披露目
  2. 12. 40・50代におすすめの「冬服」
  3. 13. フランセの限定スイーツが登場
  4. 14. 恋愛で自分を見失う女性の特徴
  5. 15. 「迎春クッキー詰合せ」の幸せ
  6. 16. 「2時間掃除術」で汚部屋を撃退
  7. 17. 今っぽさ出す こなれヘア5選
  8. 18. サッと羽織れる「お手軽アウター」→【ワークマン】なら2,000円台で買えるって♡
  9. 19. 「新庄」はなんて読む？大人なら間違えられない？
  10. 20. スタバの「ホリデーケーキ」紹介