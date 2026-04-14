コロナ禍やスマートフォンの普及によって、子どもたちの「言葉にする力」と「伝える力」に、見過ごせない変化が起きている。中でも指摘されているのが、コミュニケーション能力の遅れや語彙力の低下だ。では、その影響はどこまで深刻なのか。そして、今からでも取り戻すことはできるのか。精神科医で『こどもアウトプット図鑑』（サンクチュアリ出版）の著者・樺沢紫苑氏と、言語化のプロで『こども言語化大全』（ダイヤモンド社）