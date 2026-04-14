JRAは、4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデーの馬券を発売することを発表した。発売対象となるのは、チェアマンズスプリントプライズ（G1）、チャンピオンズマイル（G1）、クイーンエリザベス2世カップ（G1）の3レース。なお、日本からは下記JRA所属馬の出走が予定されている。【天皇賞・秋】神の手ルメール！マスカレードボールVに導き、自身は3週連続G1制覇ジャンタルマンタルら6頭・チェ