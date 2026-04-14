BTSが、米Rolling Stone誌による全世界16カ国同時展開のグローバル特集で表紙を飾ることが決定した。日本版のRolling Stone Japan vol.35は、そのカバーストーリーとメンバー個別インタビューを完全翻訳で収録し、6月25日（木）に発売。日本公演レポートやアルバムレビューも加えたBTS特集号となる。【画像】写真で見る「BTSの名曲100選」今回取材を担当したのは、2021年に米Rolling StoneのBTSカバーストーリーを執筆したシニアラ