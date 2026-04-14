仕事が終わらず徹夜で作業をしたことはないだろうか。実は、一晩眠らないだけで脳にゴミが蓄積し、それが認知症の原因物質になるという。たかが睡眠と侮っていると、健康を大きく害す可能性がある。※本稿は、精神科医の加藤忠史編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（講談社）のうち、林悠執筆部分を抜粋・編集したものです。認知症発症の原因は睡眠不足で生まれる睡眠と認知症の関係について見ていきまし