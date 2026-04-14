経験豊富なベテラン捕手がチームを盛り立てている（C）産経新聞社阪神が好調に走っている。開幕から5カードを消化。セ・リーグ全球団と対決を終え、15試合を11勝4敗の貯金7と首位を維持している。【動画】高橋の完封勝利にはバッテリーを組んだ伏見のリードも光った要因は、打率4割超えの主砲・佐藤輝明、右の大砲ですでに6本塁打をマークしている森下翔太など打線の爆発力に加え、強みの投手陣がしっかり結果を残しているこ