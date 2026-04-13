タレントの宮崎瑠依が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、「ニュースを見て、胸が締め付けられて苦しい。。。」と投稿した。続けて「毎日祈ってた。けど届かなかった」と無念の胸中を示唆。「今日は野球もないし、気持ちの切り替えが難しい」とした。宮崎は野球好きで、Ｘではそれについて頻繁に投稿しているが、この日は試合がなかった。この投稿に対し、ネットユーザーから「人の親になると、見え方が変わりますよね。こ