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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月13日18時45分発表気象庁 13日18時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 猛烈な存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯12度55分 (12.9度)東経147度50分 (147.8度)進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)中心気圧 905 hPa中心付近