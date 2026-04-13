ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月13日の放送で「行政による高齢者の連れ去り事件、なぜ起きる？」というテーマを取り上げた。その問題を追う調査報道グループ「フロントラインプレス」記者の西岡千史が解説を務めた（ジャーナリストの二木啓孝が声をか