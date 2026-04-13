高校のない離島で進学のために島を離れる「島立ち」。この春、下甑島を離れ、新たな生活をスタートした16歳の少年を取材しました。 「寂しい気持ちと楽しみな気持ちで複雑な感じ」 先月、下甑島の海星中学校を卒業した四角太河さん(16)です。同じ中学校から、今年は10人が進学のため島を離れました。 鹿児島中央駅に到着した太河さん。少し落ち着かない様子です。 （四角太河さん）「島では見ないような光景。人が多