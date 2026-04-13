プロテニスプレイヤーの園田彩乃（30）が4月11日、Instagramを更新。シンプルなデニムコーデを披露し、その抜群のスタイルにファンから感嘆の声があがっている。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「めっっちゃお尻上がって見えるんですよ！ って店員さんに言われて買ったらびっくり」と、自身のスタイルアップ効果に歓喜した