【ナイロビ共同】南アフリカで連立政権を構成する白人主体の議会第2党、民主同盟（DA）は12日、新党首にヒルルイス・ケープタウン市長を選出したと発表した。ヒルルイス氏は党大会で演説し、第1党のアフリカ民族会議（ANC）などとの連立を続ける方針を示した。前任のスティーンヘイゼン氏は2月に退任を表明していた。故マンデラ元大統領が率いたANCは2024年の総選挙で、1994年の民主化以来初となる過半数割れに直面した。DAな