中国のロボット開発企業「ユニツリー」は、ヒト型ロボットが秒速10メートルで走る動画を公開しました。「世界チャンピオンのスピード」だとアピールしています。【映像】秒速10メートルで疾走するヒト型ロボット競技用に頭部と手が取り外されている「H1」の全長は180センチ、重量はおよそ62キロで、秒速10メートルで走ることができるということです。ユニツリーの王興興CEOは、「今年半ばには中国のヒト型ロボットの100メー