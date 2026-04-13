木之前葵騎手＝名古屋・榎屋充厩舎＝は１３日の名古屋競馬９Ｒ・桜衣賞（ダート１４００?）で馬場入場の際の落馬負傷により、１２Ｒのバヤシーフェイスが丸野勝虎騎手に乗り替わりとなった。１６日には笠松で３Ｒのフェリアフローレス、４Ｒのエンジェルスノーの２頭がスタンバイしている。