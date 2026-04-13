シカゴ・ブルズが4月9日、Instagramを更新。河村勇輝（24）を起用した試合告知画像を投稿した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 ブルズは「Another edition of Bulls-Wizards in D.C.」と、同日にワシントン・ウィザーズと対戦することを伝え、告知ビジュアルに河村を起用。ワシントンD.C.での試合にちなみ、背景に日米友