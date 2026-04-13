熊本市電の課題について話し合う第3回の専門家会議が開かれました。会議では、西辛島町交差点で一定の条件を満たした場合、市電と自動車の信号が同時に進行可能になることについて委員から指摘がありました。 この状態は50年以上前から続いていて、おととし11月と、ことし1月に赤信号で交差点に進入するトラブルが起きています。交通局は今年度中にできるだけ早くシステムの見直しを行うとしています。