物価高の影響が広がる中、広島市内の大学では学生の食と健康をサポートしようと、「お得な朝食」が提供されています。学生が受け取ったボリューム満点の朝食。ご飯とお味噌汁は、お変わり自由でなんとワンコイン、たったの100円です。広島経済大学では朝食を摂って、健康な学生生活を送ってもらおうと、12年前から100円で朝食を提供しています。物価高の影響で、実質2025年から50円値上がりしていますが、保護者