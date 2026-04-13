任期満了にともない5月に行われる防府市長選挙の立候補予定者説明会が開かれました。出席したのは現職の1陣営だけでした。説明会に出席したのは現職の池田豊さんの陣営のみです。13日は選挙管理委員会事務局から立候補届出の手続き方法や選挙運動の注意点などについて説明されました。現在2期目の現職の池田豊さんはことし2月に3選を目指して立候補することを表明しています。いまのところ他に出馬表明をしている人はいません。任