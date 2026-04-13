4月13日、ロックデュオ「LOVE PSYCHEDELICO」メンバーのNAOKI（52）がXを更新。ロックバンド「BOOWY」の元メンバーで、日本が世界に誇るギタリストの布袋寅泰（64）に噛みついた――。発端は、布袋が11日にXに投稿した内容。10日に日本ツアーため来日中の英ハードロックバンド「DEEP PURPLE」の表敬訪問を受けた高市早苗首相（65）を称賛していた。「メタルやハードロック好きとして知られる高市首相。憧れのDEEP PURPLEと対面した